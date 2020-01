Dossier Cavani : ses parents attaquent, rumeur d’offre, l’alternative Gameiro…

15 millions d’euros plus un bonus de 3M€, c’est l’offre faite au PSG par l’Atlético de Madrid pour signer maintenant Edinson Cavani (33 ans le 14 février) alors que son contrat s’achève le 30 juin. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste italien Nicolò Schira. Comme les Colchoneros et l’attaquant uruguayen ont déjà un accord contractuel, il ne manque que le “oui” du PSG, commente le journal AS. Ce qu’a confirmé Luis Cavani, le père du Matador, dans l’émission “El Chiringuito de Jugones”. Papa Cavani a dit que le PSG était “injuste” avec son fils qui a bien demandé à partir. “Je sais qu’il a envie de partir parce qu’avant tout il a besoin de jouer. Et aujourd’hui c’est entre 3 et 6 minutes.” Famille toujours, la mère d’Edi, Berta Gómez, parle dans AS. “Il veut jouer à l’Atlético, si ce n’est pas maintenant ce sera certainement cet été. Ce serait génial parce que ça fait deux ans qu’on souhaite que cela arrive. Aujourd’hui, ça ne dépend que du PSG et de l’Atlético de Madrid.”

En cas de départ d’Edi Cavani, ESPN avait cité le nom d’un ancien attaquant du PSG, au début de l’ère QSI, avec un billet de sortie actuellement dans son club. Mais l’actualité du jour pour Kevin Gameiro (32 ans) c’est un match avec Valence contre Logroñés en Coupe du Roi. Le reste ne semble que rumeur aujourd’hui même si l’argent de la vente d’un Cavani financerait l’achat d’un Gameiro.