Ducrocq : “Le 4-4-2 ? Avec ce système il faut être tueur et très réaliste dans les deux surfaces !”

Au terme d’une belle opposition ce dimanche au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a concédé le point du match nul face à l’AS Monaco (3-3). Toujours efficace offensivement, les Parisiens ont néanmoins montré des carences défensives, en particulier du côté des latéraux.

Interrogé sur le système de jeu mis en place par Thomas Tuchel, le consultant pour RMC Sport, Pierre Ducrocq, est revenu sur les forces de cette tactique tout en analysant les limites affichées par les défenseurs Rouge & Bleu

“Dans ce genre de match, lorsque tu mènes 2-1 ou 3-1, tu le tues ce match ! Parce que Monaco ne fait plus le même match, ils se jettent trop haut, tu as des espaces… C’est le genre de système (NDLR 4-4-2) où il va falloir être tueur et très réaliste dans les deux surfaces ! (…)

Un problème avec les latéraux parisiens ? Ce n’est pas tant que les latéraux sont très hauts, c’est que lorsque tu es aussi haut, tu dois être efficace dans le pressing ! Et quand ton pressing n’est pas efficace, tu vois des positions qui sont trop hautes, comme sur le deuxième but monégasque.