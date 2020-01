Dudek : “Il est important de gagner le premier match de cette nouvelle année”

Ce dimanche à 14h30, les Féminines du PSG joueront leur premier de l’année 2020 en Coupe de France. Les Parisiennes seront opposées à l’AS Mazères-Uzos-Rontignon, en 16es de finale de la compétition. Vainqueures de l’édition 2018, les joueuses du club de la capitale tenteront de glaner cette coupe nationale en fin de saison. Invitée à s’exprimer sur le site officiel du club, la défenseure du PSG – Paulina Dudek – souhaite remporter les deux prochains matches face au club de Régional 1 en Coupe de France et l’Olympique de Marseille en D1 Féminine. La joueuse de 22 ans a également évoqué ses objectif pour l’année 2020.

La rencontre face à Mazères

“Nous préparons ce match normalement. C’est un match très important, donc rien ne change pour nous. C’est juste que nous revenons après une pause, nous devons nous efforcer de faire de notre mieux et nous voulons simplement gagner le match.”

Le Clasico face à l’OM en championnat

“Pour nous, c’est un match très important. Nous savons que c’est toujours un vrai combat et nous sommes peut-être un peu plus motivées pour gagner ce match, mais comme je l’ai déjà dit, chaque match est important. Nous allons donc essayer de faire de notre mieux et de gagner le match face à Mazères, car je pense qu’il est important de gagner le premier match de cette nouvelle année.”

Ses objectifs de l’année 2020

“Je pense qu’avec l’équipe, nous avons des objectifs communs. Donc nous voulons gagner le championnat. Nous allons faire de notre mieux et j’espère que nous allons rester le plus près possible de Lyon et les pousser jusqu’au bout et puis bien sûr, gagner la Coupe de France et la Ligue des champions. Nous allons donc maintenant essayer de faire de notre mieux dans ce qui est comme une petite pré-saison pour se rendre les choses plus faciles après.”