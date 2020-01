Dudek : “Le Classico ? Pour nous, c’est un match très important”

Après sa démonstration en Coupe de France contre l’équipe de Regional 1 l’AS Mazères (0-9) en 16e de finale de Coupe de France, les Féminines du PSG retrouve le championnat avec la réception de Marseille, pour le deuxième Classico de la saison. Pour PSG.fr, Paulina Dudek a évoqué ce choc.

“Pour nous, c’est un match très important. Nous savons que c’est toujours un vrai combat et nous sommes très motivées pour gagner ce match“, explique Dudek qui parle également de l’autre Classico du week-end, pour l’équipe féminine U19. “Je pense que pour le Paris Saint-Germain, et surtout pour l’équipe féminine, il est important de gagner ces deux matches. Nous allons croiser les doigts pour notre équipe U19, en espérant qu’elles feront un grand match. J’espère ensuite que nous allons produire un bon match et que ce sera une journée mémorable pour le club.”