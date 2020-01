Dugarry : “Les attaquants qui aident en défense ? Il y a eu une prise de conscience, et j’espère que cela va durer”

Pour que le PSG aligne ses quatre attaquants d’entrée dans les grands matches, il faut que ces derniers aident en défense. C’est le constat qu’ont fait beaucoup d’observateurs du football. Un constat que semblent avoir compris les Parisiens, comme l’ont expliqué Kylian Mbappé et Marco Verratti hier après la large victoire contre Saint-Etienne. Cristophe Dugarry veut que cet état d’esprit perdure dans la durée.

“C’est magnifique, je ne pensais jamais l’entendre un jour. C’est l’essence même du football. Après, tu as beau avoir le plus grand talent du monde, ils jouent juste en équipe, il n’y a rien d’extraordinaire. […] Il y a eu une prise de conscience, et j’espère que cela va durer. […] Qu’il soit à 100%, ça permet aussi de faire ces efforts-là. De voir jouer Neymar comme ça, je trouve ça extraordinaire“, se réjouit le champion du monde 98 dans son émission sur RMC.