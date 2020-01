Dugarry sur la concurrence en Ligue 1 : “Ça peut être un problème pour le PSG mais ça ne doit pas être une excuse”

Lancé dans un marathon de matches depuis le début de l’année 2020, le PSG a en ligne de mire son huitième de finale aller de Ligue des champions au Borussia Dortmund le 18 février prochain. Mais avant cela, le club de la capitale doit enchaîner les belles prestations et éviter les blessures face au club du championnat français. Critiquée pour son faible niveau technique et son manque de concurrence, la Ligue 1 est souvent considérée comme un frein à la progression du PSG en C1. Mais selon Christophe Dugarry, cela ne doit pas être un obstacle pour les Parisiens.

“Ça peut être un problème mais ça ne doit pas être une excuse. On le sait, ça existe. C’est vrai que ça oblige les Parisiens à avoir un travail mental et une exigence importante, peut être un peu plus important que dans d’autres championnats, mais c’est comme ça. C’est à l’environnement, aux dirigeants, à l’entraîneur et au staff technique de garder tous les joueurs sous pression, a déclaré Dugarry sur RMC Sport. Et sincèrement, j’ai l’impression que c’est le cas. Ils prennent les choses au sérieux. Ce n’est pas toujours parfait, mais je trouve qu’à ce niveau-là, les Parisiens me semblent avoir progressé à l’image d’un Neymar, qui n’a pas l’air de choisir ses matches et qui est totalement investi. Après, il peut être plus ou moins performant, ça arrive à tout le monde. Mais je trouve que tous les joueurs sont concentrés et déterminés. Pour moi, ça ne doit toujours pas être une excuse parce que ça serait trop facile (…) Si le PSG doit reprocher à Reims, Saint-Etienne ou Bordeaux ses échecs en Ligue des champions, je trouve que le raccourci est un peu léger.”