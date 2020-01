Dugarry sur les propos de Mbappé : “Ce qui me plaît, c’est cet amour du football”

On le sait, Kylian Mbappé est un joueur qui possède des ambitions à la hauteur de son talent hors-norme. Récemment, le numéro 7 parisien a lancé son association. À cette occasion, le natif de Paris a une nouvelle fois affiché son désir de tout gagner en expliquant que son souhait pour 2020 était de faire le triplé Ligue des Champions, Euro et Jeux Olympiques. Une mentalité qu’a tenu à souligner Christophe Dugarry sur les ondes de RMC.

“Ce qui me plait, c’est cet amour du football. Cette inconscience aussi, de vouloir gagner toutes les compétitions, de vouloir marquer le plus de buts possibles. Certains verront derrière tout cela une communication, moi j’ai envie de voir un plaisir du jeu. Un plaisir du jeu simple et basique. On dit jouer au football, et non travailler au football. Bien sûr que derrière Mbappé il y a toute une communication, toute une économie, mais j’aime l’idée d’un discours pareil. Il y a aussi eu cette interview pour la BBC tout en anglais, il parle très bien anglais. Avec l’accent et tout, c’était très impressionnant. J’ai l’impression que ce garçon est préparé, il anticipe tout. Je trouve que le football prend une mauvaise orientation, une mauvaise direction, et ce garçon est dans la machine à laver du football circus, du football argent. Et malgré tout, quand il y a des interviews comme ça, j’ai envie de croire à l’innocence d’un certain football, même si je pense qu’on le verra de moins en moins”, a exposé Dugarry dans Team Duga.