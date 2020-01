Duluc : “Pour que les 4 offensifs fonctionnent ensemble, il faut qu’il y ait un état d’esprit !”

Le Paris Saint-Germain fait beaucoup parler dans ce début d’année 2020. Avec une attaque de feu, le club de la capitale possède un bagage offensif des plus impressionnants d’Europe mais suscite des craintes d’un point de vue défensif.

Interrogé à ce sujet, le journaliste pour La Chaîne L’Équipe, Vincent Duluc, pense que cette nouvelle configuration peut marcher à condition que les “4 Fantastiques” fassent les efforts collectifs.

“Savoir si les quatre offensifs peuvent jouer ensemble, ce n’est pas la saison dernière qui peut nous le dire puisque Neymar était absent en Ligue des Champions. Pour que les quatre marchent, il faut qu’il y ait un état d’esprit qui fonctionne ! Il y a des signes ! Même si ce ne sont que des signes mais ça compte ! Vis-à-vis de l’extérieur mais aussi de l’intérieur, vis-à-vis des autres. Les buteurs on les connait tous, s’il y en a un qui joue la carotte et qui ne veut pas presser ou défendre, les autres vont se dire : ‘s’il n’y vas pas, pourquoi j’irais ?!’ (…) La faiblesse des adversaires du PSG en Ligue 1 ? On s’en fout ! Le seul adversaire du PSG aujourd’hui c’est lui-même !”