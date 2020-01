Echouafni avant PSG / OM : “On sait l’importance de cette affiche pour nous et pour nos supporters”

Demain après-midi (15h45), le PSG retrouve la D1 Féminine avec la réception de Marseille, pour le deuxième Classico de la saison. À la veille de cette rencontre de la 13e journée de championnat, Olivier Echouafni s’est présenté devant la presse et a expliqué que ce match était important pour son équipe mais également pour les supporters.

“Nous sommes très heureux de retrouver la compétition, et le championnat, un mois après le dernier match, explique le coach parisien dans des propos relayés par PSG.fr. […] On a besoin de retrouver la victoire chez nous (reste sur un match nul contre Montpellier 1-1, le 7 décembre), encore plus face à un adversaire comme Marseille, parce qu’on sait l’importance de cette affiche pour nous et pour nos supporters. On aura à cœur de faire un bon résultat, et un bon résultat, ça veut dire gagner.”