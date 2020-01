Échouafni : “L’idée est de rééditer la même performance de Marseille face à Metz”

Après sa magnifique victoire contre l’Olympique de Marseille lors de la 13e journée de D1 (11-0), les Féminines du PSG affrontent le FC Metz, samedi (15h30), dans le cadre de la 14e journée. Alors que les Parisiennes sont revenues à trois points du leader lyonnais, Olivier Échouafni veut enchaîner et espère que ses attaquantes resteront aussi performantes dans les prochaines semaines.

“L’idée est de rééditer la même performance de Marseille face à Metz. Engranger des points et de la confiance, il faudra déjà obtenir des bons résultats avant d’affronter Lyon, explique Échouafni sur le site officiel du club. Nos buteuses marquent, ça leur donne de la confiance. On a beaucoup de variété offensive et c’est de très bonne augure pour la suite.“