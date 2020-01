Echouafni : “On a fait le match qu’il fallait”

Ce samedi, en fin d’après-midi, la section féminine du Paris Saint-Germain s’est très largement imposée face au FC Metz, à l’occasion de la 14e journée de D1 féminine, sur le score fleuve de 5-1. Au sortir de ce succès, Olivier Echouafni, coach rouge et bleu, a affiché sa satisfaction, même s’il estime que ses joueuses auraient pu tuer le match plus rapidement. Il souligne également la nouvelle superbe prestation de Marie-Antoinette Katoto, qui a inscrit un triplé.

“Rien n’est facile dans le football. C’est toujours difficile de gagner deux matches consécutivement à domicile. Je trouve qu’on a manqué d’efficacité durant la première demi-heureface à une équipe de Metz bien en place. On a ouvert le verrou rapidement, mais on aurait pu mieux faire. Je suis content pour les filles et Marie (Katoto) qui a inscrit un autre triplé aujourd’hui. Elles ont fait beaucoup d’efforts. On a fait le match qu’il fallait, avec une belle victoire et une fois de plus un score conséquent“, a confié Echouafni dans des propos relayés par le site officiel parisien.