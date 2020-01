Pour son premier match de l’année 2020, la section féminine du PSG se déplacera dans la banlieue de Pau pour affronter l’AS Mazères-Uzos-Rontignon (Régionale 1), dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Une rencontre qui aura lieu le 12 janvier à 14h30. Olivier Echouafni a d’ailleurs évoqué cette rencontre de reprise sur le site officiel du club.

“Tous les matchs on les prend avec beaucoup de sérieux, on entre à nouveau dans cette Coupe de France avec une envie de bien y figurer. On veut récupérer notre titre que l’on a perdu l’année dernière contre Lyon, raconte Echouafni. Quelle que soit la compétition, on la jouera à fond. On prépare ce match face à l’AS Mazères de la même manière que les autres, avec beaucoup de sérieux et d’implication.“