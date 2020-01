Echouafni : “Une soirée parfaite dans tous les sens du terme”

Pour leur retour au Stade Jean Bouin et leur premier match de l’année 2020 en D1 Arkema, les Féminines du PSG ont offert un récital à leur public. Opposées à l’OM – dans le cadre de la 13ème journée de Championnat – les Parisiennes ont humilié les Marseillaises sur un score fleuve de 11 à 0. Après la rencontre, l’entraîneur parisien – Olivier Echouafni – s’est réjoui de ce succès, dans des propos rapportés par le site officiel du club de la capitale.

“Une soirée parfaite dans tous les sens du terme, une belle victoire, des beaux buts et des supporters géniaux pendant tout le match. C’est une soirée magnifique, on a bien fait les choses dès le départ. À noter la performance des filles entrées en jeu qui ont su faire du bien à l’équipe en fin de match (remplaçante au coup d’envoi, Sandy Baltimore a marqué un doublé, ndlr). On va prendre les matchs les uns après les autres maintenant sans se focaliser sur Lyon. Il va falloir rééditer ce genre de performances pour continuer de poursuivre Lyon.”