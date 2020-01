El Gachbour (LM) : “On va construire ce match contre le PSG quart d’heure par quart d’heure”

Cinq divisions séparent le PSG de Linas-Montlhéry. Un écart abyssal entre les deux adversaires du soir en 32e de finale de la Coupe de France que les Essonniens voudront limiter au panneau d’affichage du stade Robert-Bobin. Le milieu de terrain de Linas-Montlhéry Omar El Gachbour explique qu’il s’agira pour son équipe de tenir le plus longtemps possible.

“Oui, je suis un fan du PSG, depuis tout petit, avec les bons et les mauvais moments (rires). On va souvent au Parc des Princes, alors les jouer en 32e finale de la Coupe de France, c’est un rêve, explique le joueur essonnien à Europe 1. On va construire ce match quart d’heure par quart d’heure, si on est en vie au bout d’un quart d’heure c’est bien, si on est en vie à la mi-temps, on se dira bravo.“