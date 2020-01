Emery : “Contre le Barça, avec le VAR, nous aurions dû passer”

Entraîneur du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, Unai Emery avait été recruté pour faire passer un cap au club de la capitale en Ligue des champions. Mais l’entraîneur espagnol aura échoué deux fois en 8es de finale de la compétition et notamment lors de la tristement célèbre “remontada” au Camp Nou (1-6). Le Basque est revenu sur cet épisode et estime que les Parisiens peuvent remporter la coupe aux grandes oreilles chaque année.

“Chaque année est une opportunité pour eux, et n’importe quelle année peut l’être. Dans mes deux campagnes là-bas… la première, contre le Barça, avec le VAR nous aurions dû passer ; la seconde, contre Madrid, avec le VAR nous serions passés aussi, bien que ce ne soit pas aussi clair. Et l’année dernière, contre Manchester, sans moi, ils ont perdu contre le VAR, raconte Emery dans les colonnes de Marca. Je ne me plains pas, c’est le problème avec le football. Mais cette année, je vois Neymar très concentré. Regardez un détail : j’ai lu que pour la première fois depuis longtemps, il ne va pas au Brésil pour fêter son anniversaire. Cela me fait penser qu’il est plus investi.“

Dans cet entretien, Unai Emery a également évoqué sa relation avec Neymar et Kylian Mbappé, qui avaient été recrutés sous son mandat.

“J’ai eu une relation très naturelle avec eux. Je n’ai eu aucun problème. Neymar a tout pour être le meilleur au monde après Messi et Cristiano. Il aime le football, c’est une bonne personne, un bon professionnel… Il a besoin d’être guidé à 100 % pour que son objectif pour les cinq prochaines années soit uniquement le football. Je lui ai parlé d’un triple processus : l’adaptation à Paris, la conviction qu’il voulait rester et l’exécution de ses qualités, explique Emery au quotidien espagnol. Je pense, en bref, que nous avons fait du bon travail au PSG, mais j’ai signé à Paris pour gagner les Champions, et cela n’a pas été possible parce que nous avons rencontré Madrid et le Barça. J’ai eu une excellente relation personnelle et professionnelle avec les deux.“