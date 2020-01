Emery : “Je pense que Neymar doit revenir en Espagne !”

Unai Emery, qui a entrainé le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, n’a pas laissé que des bons souvenirs aux supporters parisiens. Champion de France en 2018 avec les Rouge & Bleu, il avait perdu le titre en 2017 au profit de l’AS Monaco en plus d’accumuler les prestations décevantes face aux grosses cylindrés européennes. On se souvient qu’il était sur le banc lors de la funeste Remontada face au FC Barcelone (6-1).

Interrogé dans l’émission de radio espagnole “El Larguero” de la Cadena SER, le coach basque pense que son ancien joueur, Neymar Jr, doit revenir en Espagne.

“J’ai contribué à le convaincre de venir au PSG. Maintenant que je suis en Espagne, je pense que Neymar doit revenir ! (…) Je pense que les meilleures équipes sont en Espagne et donc les meilleurs joueurs doivent être dans les meilleures équipes. Il doit être plus régulier : il a 27 ans et c’est le moment idéal pour être le meilleur joueur du monde. (…) Le meilleur joueur que j’ai entrainé ? Sans aucun doute, Neymar !”