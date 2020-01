Endler : “Pour moi, c’est très important d’avoir gagné cette place de titulaire”

Christiane Endler a été nommée parmi les trois meilleures gardiennes du Monde lors de la Cérémonie The Best de la Fifa, le 23 septembre dernier. Depuis cette saison, elle est d’ailleurs la gardienne numéro 1 du club de la capitale. Pour This is Paris, l’internationale chilienne a évoqué son rôle au PSG, son arrivée en 2017. Morceaux choisis.

Son arrivée en 2017

“Pour moi, cela a été une étape très importante. J’ai toujours voulu jouer dans le championnat de France, qui pour moi est l’un des meilleurs, avec des équipes très compétitives comme le PSG et Lyon. Passé de Valence au PSG a été un pas gigantesque, qui a sans doute marqué ma carrière.”

Sa concurrence avec Katarzyna Kiedrzynek

“On est très différente mais on s’entend bien. Ça fait maintenant trois ans que l’on se côtoie. […] On a une très bonne relation. Cela fait que la concurrence entre nous est très seine. Il y a beaucoup de respect entre nous. “

Sa place de numéro 1

“À la fin de la saison dernière, on a parlé avec le coach. Le mieux était qu’il choisisse l’une d’entre nous parce que cela nous laissait toujours dans l’incertitude de savoir si on allait jouer ou non. Le fait qu’il te soutienne, qu’il te dise que c’est toi la numéro 1, ça te permet d’être plus sereine. […]Pour moi, c’était très important d’avoir gagné cette place de titulaire mais cela ne veut pas dire que je vais me relâcher. Je sais que j’ai de la concurrence et que je dois être à mon meilleur niveau.”