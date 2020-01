Enrique Cerezo sur le dossier Cavani : “Il n’y a absolument rien”

Alors que depuis quelques jours, on parle d’une arrivée d’Edinson Cavani à l’Atlético Madrid d’ici demain, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a mis un froid dans ce dossier, au micro de la Cadena Ser.

“Ce sont des choses compliquées, mais ce que je peux vous dire c’est qu’il n’y a absolument rien. Rien de plus que des illusions. Nous avons besoin de marquer des buts et nous avons de grands attaquants. Ce qui arrive c’est que nous n’avons pas la chance que nous avions jusque-là et aujourd’hui, cela nous manque. S’il est possible de retrouver un accord avant la fin du mercato ? Cela fait peu de jours. Il faut attendre.”

De son côté, The Sun explique que Chelsea serait toujours intéressé par Cavani. À la recherche d’un numéro 9, les Londoniens pisteraient l’international uruguayen mais également Krzystof Piatek, en difficulté à l’AC Milan depuis l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Le quotidien anglais explique que Frank Lampard a mis la pression à ses dirigeants pour trouver un attaquant avant la clôture du mercato, vendredi à 23h59, en citant les deux noms ci-dessus.