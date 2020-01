Moatti : ” L’effectif a très fortement progressé en qualité et en quantité au PSG !”

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain veut être ambitieux cette année en Ligue des Champions. Avec un effectif très large, un secteur offensif exceptionnel, un milieu de terrain fourni et un gardien de but de classe mondiale, les Rouge & Bleu présentent des armes non négligeables pour aller le plus loin possible dans cette compétition.

Interrogé sur les chances du PSG en C1, le journaliste pour L’Équipe Etienne Moatti croit en cet effectif et les différents systèmes de jeu mis en place par les Parisiens. “Je pense comme Neymar que ça peut être la bonne saison pour le Paris Saint-Germain ! L’effectif a très fortement progressé en qualité et en quantité. C’est très important lorsque l’on joue la deuxième partie de saison. Il y a plusieurs systèmes de jeu possible, et les deux ont fonctionné ! Le PSG a été très fort en 4-3-3 et ça a très bien marché en Ligue des Champions, tandis que le 4-2-2 est très intéressant et a donné beaucoup de solutions offensives ! Paris marque beaucoup et c’est une vraie possibilité de remporter la Ligue des Champions !”