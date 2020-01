Daily Express : le PSG disposé à mettre les moyens pour attirer Guardiola l’été prochain

Pep Guardiola est un des techniciens les plus connus et reconnus de la planète football. Après le Barça et le Bayern, le Catalan occupe le banc de Manchester City, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Mais certains avancent qu’après un cycle de trois ans en Angleterre l’ancien milieu de terrain pourrait être attiré par une nouvelle aventure dans un autre pays. Pep Guardiola répondu à la rumeur en affirmant qu’à 100% il irait au bout de son engagement chez les Citizens. Sauf s’il était remercié…

Une mise au point de Pep Guardiola insuffisante puisque le quotidien anglais l’Express, dans sa version dominicale, affirme que “QSI veut quelqu’un qui fasse passer le PSG au niveau supérieur et pense que Guardiola est l’homme pour le faire. En conséquence il lui fera une offre (gigantesque).” Thomas Tuchel appréciera cette rumeur du dimanche venue d’Angleterre qui se moque des engagements et des déclarations.