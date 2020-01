Fabinho : “Mbappé ? C’est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde”

“Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons.” C’est ainsi que Kylian Mbappé (21 ans) évacuait les questions sur son avenir cette semaine. L’attaquant parisien botte régulièrement en touche concernant son futur, laissant planer le doute alors qu’il est courtisé par toute l’Europe. Et un de ses ancien coéquipiers à Monaco ne dirait pas non pour rejouer avec lui. Dans un entretien accordé à SportBible, Fabinho, le joueur de Liverpool, tresse des louanges à l’international français.

“A un moment, cela donnerait quand même des maux de tête à Liverpool si on le recrutait. Et pour cause, notre trio offensif est tellement bon, indique Fabinho. Je connais son talent, c’est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde et il est évident qu’il aiderait n’importe quelle équipe à progresser. Pour le moment, il reste un joueur du PSG et nous devons respecter cela.“