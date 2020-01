Féminines – Annahita Zamanian s’engage avec la Juventus Turin (officiel)

C’est officiel, les Féminines du PSG ne comptent plus dans leur effectif la jeune attaquante Annahita Zamanian. La joueuse de 21 ans a rejoint la section féminine de la Juventus Turin, comme indiqué par le compte Twitter et le site internet du club italien. Arrivée au PSG en août 2018 où elle avait signé jusqu’en 2020, l’ex internationale U20 française a peu joué avec les Rouge et Bleu depuis sa signature (14 matches). La durée de son contrat n’a pas été précisée par la Juventus.

De son côté, le PSG ajoute qu’un accord a été trouvé pour résilier son contrat. “Le Club tient à remercier Annahita pour son investissement et son exemplarité au cours de son passage au Paris Saint-Germain et lui souhaite une pleine réussite dans les nouveaux challenges qui l’attendent désormais” précise le club de la capitale dans un communiqué.

