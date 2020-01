Féminines – Le PSG à trois points du leader après le match nul entre Lyon et Bordeaux

Suite à l’humiliation infligée à l’OM (11-0), les Féminines du PSG étaient revenues provisoirement à deux points (2e, 32 pts, +43) de la tête du classement occupée par l’OL et attendaient avec impatience le résultat des Lyonnaises face à Bordeaux. Et le résultat de cette affiche de D1 Arkema a rendu son verdict cet après-midi. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Un match nul qui permet aux Parisiennes de revenir à trois points de l’OL (1er, 35 pts, +45). Et grâce à leur large victoire dans le Clasico, le PSG a également rattrapé son retard au niveau de la différence de buts. Ce résultat nul permet aussi aux Rouge et Bleu de prendre leurs distances avec le 3ème, les Girondins de Bordeaux (3e, 28 pts).

En attendant la rencontre opposant le PSG et l’OL au Stade Jean-Bouin en mars prochain, les deux équipes affichent des statistiques quasi similaires avec 48 buts marqués et 5 encaissés pour le PSG contre 49 buts inscrits et 4 concédés par l’Olympique Lyonnais.