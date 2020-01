Féminines – Le PSG s’impose largement face à l’AS Mazères en Coupe de France (9-0)

Pour leur premier match de l’année 2020, les Féminines du PSG étaient opposées à l’AS Mazères. Un match auquel n’a pas participé Kadidiatou Diani, blessée au pied, comme l’a confirmé le journaliste de Goal.com, Benjamin Quarez. Et pour cette rencontre, les joueuses d’Olivier Echouafni sont logiquement venues à bout de ce club de Régional 1 sur le large score de 9 à 0.

En première période, Katoto, Lawrence, Nadim et Khelifi avaient permis au PSG d’entrevoir la suite de la compétition. Par la suite, Geyoro, Paredes, Boussaha par deux fois et Baltimore ont offert un plus ample succès aux Parisiennes (9-0). Une victoire qui permet aux Féminines du PSG de disputer les 8es de finale de Coupe de France, qui auront lieu le dimanche 2 février.

XI du PSG : Endler – Glas, Cook, Paredes (c), Morroni – Khelifi, Geyoro, Formiga, Lawrence – Katoto, Nadim.