Direct – PSG / OM (7-0)

Cet après-midi à 15h45 (Canal Plus), les Féminines du PSG retrouvent la D1 Arkema et le Stade Jean-Bouin. Les joueuses d’Olivier Echouafni affrontent leurs rivales, l’Olympique de Marseille, pour le deuxième Clasico de la journée, après la victoire des U19 Parisiennes face à l’OM (6-0) plus tôt dans l’après-midi. Deuxième au classement (29 pts) à cinq unités de l’OL (1er, 34 pts), les Rouge et Bleu n’ont pas le droit à l’erreur face aux Olympiennes. Et pour cette 13ème journée du Championnat, le coach parisien a composé son équipe en 4-4-2 avec les présences de Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Nadia Nadim. La recrue parisienne – Luana Bertolucci Paixao – débute sur le banc.

Après une domination en début de match, les Féminines du PSG ont logiquement ouvert le score. Suite à une belle action collective, Geyoro a décalé Diani, qui a trompé Joly (1-0, 6e). Dans la foulée, Nadim double la mise de la tête, suite à un beau centre travaillé de Katoto (2-0, 10e). Par la suite, les Parisiennes ont enchaîné les occasions mais ni Diani ni Katoto ne sont parvenues à aggraver le score. Sans forcer, les Parisiennes ont finalement marqué le 3ème but par l’intermédiaire de Katoto, de la tête (3-0, 22e), après un beau travail entre Nadim et Périsset. Et les Rouge et Bleu n’ont toujours pas fini leur festival lors de cette première période. Sur un corner mal renvoyé par la défense marseillaise, Formiga a marqué un nouveau but de la tête pour le PSG (4-0, 29e). Chaque action parisienne se transformait en but. Trois minutes plus tard, Diani a marqué un doublé (5-0, 32e) après une sortie manquée de Joly. La démonstration parisienne s’est poursuivie jusqu’à la mi-temps, Nadim y est allée également de son doublé (6-0, 36e). Doublé également pour Katoto suite à une belle reprise de volée (7-0, 46e).

XI du PSG : Endler – Perisset, Paredes (c), Dudek, Morroni, Diani, Geyoro, Formiga, Lawrence – Katoto, Nadim. Remplaçantes : Kierdzynek, Cook, Luana, Diallo, Baltimore, Huitema, Khelifi. Entraîneur : Olivier Echouafni

XI de l’OM : Joly – Laplacette, Lamarque, Pizzala, Conesa – Altunkulac, Sumo, Gherbi, Coton-Pelagie, Cardia – Salomon. Entraîneur : Christophe Parra