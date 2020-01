Fernandez : “Ce sera bientôt les 50 ans du PSG et j’aurai des choses à dire”

Joueur du Paris Saint-Germain (1978/86), entraîneur (1994/96 et 2000/03), puis directeur du centre de formation dernièrement, Luis Fernandez à tout connu avec le club de la capitale. Mais sa dernière expérience dans l’organigramme du club lui a laissé un goût amer. Pas en phase avec les décisions prises concernants les jeunes, notamment l’arrêt de l’équipe réserve, l’ancien milieu de terrain était en litige avec sa direction. Dans cette gestion des titis qu’il critique, Fernandez pointe du doigt celle de Loïc Mbe Soh (18 ans) qui avait connu une première en Ligue 1 difficile avec une défaite contre Reims (0-2), au Parc des Princes. Alors qu’en 2020 le PSG fête ses 50 ans, l’ancien coach parisien assure qu’il pourrait vider son sac sur les dysfonctionnements du club.

“Quand je vois comment est utilisé le petit Loïc Mbe Soh au PSG. On n’a pas alerté l’entraîneur ? Il le met arrière droit contre Reims pour son premier match en Ligue 1. Il l’a traumatisé, juge Fernandez dans Nice Matin. Mais je les laisse aller au bout et je parlerai après. Ce sera bientôt les cinquante ans du PSG et j’aurai des choses à dire.“