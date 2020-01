Fernandez : “Neymar fait les efforts nécessaires et on le sent”

Impressionnant depuis plusieurs semaines, Neymar Jr enchaîne les performances XXL lors de cette période intense en matches. Après deux saisons marquées par des blessures, le numéro 10 du PSG reste sur 7 matches de suite disputés en Ligue 1 – pour 9 buts et 5 passes décisives – un record depuis son arrivée au PSG. Interrogé sur la forme actuelle de Neymar au sein du club de la capitale, l’ancien joueur et entraîneur des Rouge et Bleu – Luis Fernandez – apprécie l’implication de l’international brésilien.

“Que dire, j’ai toujours été fan de Neymar. C’est un garçon qui peut t’apporter et te donner cette touche technique… Il fait les efforts nécessaires et on le sent. Il est présent dans l’attitude, le comportement, le jeu et ses déplacements. Il se montre. Quand il doit se replier (défensivement) et faire les efforts pour donner un coup de main à ses partenaires pour la récupération, il le fait, a exprimé l’ancien Parisien sur beIN SPORTS. Dans ses prises de balle, il a tout de suite l’orientation. C’est celui qui est le plus efficace à l’heure actuelle (parmi les quatre joueurs offensifs). Il répond présent (…) Sur les quatre, c’est celui qui est décisif.”