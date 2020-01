Fernandez : “Tu ne peux pas jouer avec Mbappé et Icardi en pointe”

La prestation du PSG hier soir lors du match nul spectaculaire contre Monaco (3-3) fait beaucoup parler. Pour Luis Fernandez, Mauro Icardi et Kylian Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble en pointe.

“Tuchel est passé d’un 4-3-3 à un 4-4-2. […] Maintenant, c’est comment fait-on pour faire jouer Mbappé et Icardi. Les deux ensemble, ils se marchent dessus. J’étais au match, les deux sont l’un à côté de l’autre“, indique l’ancien Parisien sur BeIN Sports. “Déjà Di Maria et Neymar rentrent à l’intérieur et tu as deux attaquants qui restent collés l’un à l’autre. Tu ne peux pas jouer avec Mbappé et Icardi. Moi je pense que Neymar doit être le joueur libre derrière trois attaquants.“