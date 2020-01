Ferré : “Leonardo donne l’impression d’avoir guéri le PSG”

Leonardo, de retour depuis l’été dernier à la direction sportive du PSG, a transformé la gouvernance du club francilien. C’est le sentiment affiché par Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, dans l’hebdomadaire. A ses yeux le Paris Saint-Germain est de nouveau sur de bons rails.

“Leonardo donne l’impression d’avoir – pour le moment en tout cas – guéri le PSG de ses crises existentielles récurrentes, lit-on. Les crises de foi de Neymar ? Digérées assez habilement. Les agaçantes impressions de flottements et de faiblesses de gouvernance ? Envolées. Le sentiment d’impunité qui se dégageait du vestiaire ? Dégommé progressivement. La valse-hésitation grotesque dans le but ? Oubliée rapidement. Les guéguerres puériles entre le staff et les dirigeants ? Évaporées (pour le moment). On dirait que le PSG a trouvé la voie de son maître. Même le dossier Cavani ne semble pas en mesure de venir contrarier la tendance. En finesse, publiquement, et tout en fermeté, dans l’intimité des bureaux.”