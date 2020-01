Féry : “Accueillir une grande équipe d’Europe ne doit pas nous détourner de l’objectif”

Relégué en 2017 en Ligue 2, le FC Lorient n’est pas encore parvenu à prendre l’ascenseur pour l’élite. Cette saison, les Merlus sont leaders et bien partis dans leur quête. La seule qui compte confirme le président Loïc Féry. La réception du PSG n’étant qu’un bonus surprise.

“On le prend d’abord comme un match de gala, pour communier avec nos supporters, nos abonnés, nos partenaires. La principale priorité du club, c’est le Championnat. Accueillir une grande équipe d’Europe ne doit pas nous détourner de l’objectif hebdomadaire. Le match de l’année, on ne le joue pas contre le PSG, mais tous les week-ends, commente le président Loïc Féry dans L’Equipe. On a un cap à tenir et c’est le message que je veux faire passer.”