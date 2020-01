Fonte : “On ne sait pas trop ce que monsieur Tuchel va faire”

José Fonte, capitaine du LOSC, se doutait qu’il serait compliqué pour les Dogues d’enchaîner après une saison aussi remarquable. C’est donc avec moins de certitudes que le vice-champion de France accueille un PSG qui monte en puissance. Ce soir le scénario devrait être différent du 5-1 en avril dernier, choc pendant lequel Paris de Thomas Tuchel avait évolué en infériorité numérique suite à l’exclusion de Juan Bernat.

“Ce jour-là, Paris avait joué une heure à dix et, depuis, beaucoup de choses ont changé dans les deux équipes, on a perdu des joueurs. Mais on sera chez nous, où on est bons. On aura envie, commente José Fonte, le défenseur portugais du LOSC, dans L’Equipe. Un écart plus important entre le PSG et Lille ? Oui, il faut être honnête. Ils avaient déjà Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria, et maintenant ils ont Icardi. C’est incroyable d’avoir autant de joueurs comme ça dans la même équipe. En termes d’effectif, Paris, c’est Barcelone, Liverpool ou City. Nous, on est jeunes et inconstants. C’est toujours très difficile de jouer contre Mbappé. Neymar est très en forme. Di Maria c’est pareil. Icardi dans la surface… Quatre joueurs comme ça de niveau mondial, dans la même équipe, je me répète, c’est incroyable. Après, on ne sait pas trop ce que monsieur Tuchel va faire.”