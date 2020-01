France Football dévoile son équipe type de la décennie du PSG

Lors des années 2010, le PSG a marqué l’histoire du football français avec une décennie prolifique en trophées. Dix années également marquées par les arrivées de joueurs de classe mondiale. Sur son site internet, l’hebdomadaire France Football a proposé son onze de la décennie du club de la capitale avec six joueurs présents dans l’effectif actuel.

Malgré un début de saison impressionnant, Keylor Navas ne figure pas dans ce onze type. Et pour cause, l’international costaricien “est arrivé depuis trop peu de temps pour lui permettre d’intégrer le onze type” explique FF. Du coup, grâce à ses 190 matches avec la tunique du PSG, Salvatore Sirigu (2011-2017) prend place dans le but des Rouge et Bleu. Avec l’absence d’un latéral droit performant et régulier, FF a décidé de composer son équipe avec trois défenseurs brésiliens : Thiago Silva, Marquinhos et Maxwell.

Au milieu de terrain, France Football a opté pour le trio incontournable Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi. “A eux trois, ils totalisent 825 matches sous le maillot parisien, dont 141 de Ligue des champions, et ont chacun remporté un nombre assez incroyable de titres : 20 pour Verratti, 15 pour Matuidi et 13 pour Motta”, explique le magazine hebdomadaire. Devant eux se place le joueur parisien le plus régulier depuis plusieurs mois, Ángel Di María. Enfin, l’attaque de la décennie parisienne est composée des deux meilleurs buteurs de l’histoire du club : Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Kylian Mbappé complètent ce onze des années 2010.

XI de la décennie du PSG selon France Football : Sirigu – Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell – Verratti, Motta, Matuidi – Di María – Mbappé, Ibrahimovic, Cavani.