Furlan : “Je me suis dit : Comment Tuchel va faire ? Il est dans la merde !”

Si le PSG de Thomas Tuchel veut continuer à jouer avec ses Quatre Fantastiques, ce n’est pas en 4-4-2 qu’il doit le faire. Jean-Marc Furlan, actuellement entraîneur d’Auxerre (12e de la Ligue 2), estime dans Le Parisien que cette animation avec des milieux de terrains sur les côtés ne colle pas aux profils des stars offensives parisiennes.

“Quand j’ai regardé le match contre Monaco, je me suis dit : “Comment Tuchel va faire ? Il est dans la merde !” Il veut faire jouer les quatre. Sinon, il va avoir des problèmes, mais comment il va les aligner durablement ensemble ? Le 4-4-2 est un système souvent utilisé par des équipes en position basse. Dans ce dispositif, sur les côtés, je n’utilise quasiment que des milieux qui aiment récupérer. Les quatre joueurs de devant au PSG ont peu de dispositions pour cela. En L1, ce que fait le PSG va passer, mais contre les équipes majeures, c’est un vrai débat. Ou alors, il faut jouer avec un bloc très bas et privilégier le contre, mais c’est très difficile de demander ça à Neymar et Di Maria.“