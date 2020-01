Gabriel : “Le PSG est une grande équipe, dotée d’excellents joueurs”

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Lille, ce dimanche soir (21h, Canal+). Si les Parisiens ont remporté le match aller (2-0) au Parc des Princes, ils avaient perdu la saison dernière au stade Pierre-Mauroy (5-1). Gabriel, le défenseur lillois, espère rééditer cette performance même s’il s’attend à un match difficile face au leader.

“Devant nos supporters, je pense qu’on va faire un grand match. Il y aura un million de personnes devant la télé. On a bien travaillé toute la semaine, tous les joueurs sont prêts. Le match de l’an dernier reste comme un souvenir inoubliable (victoire 5-1). (…) Il faut oublier cette rencontre et celle de novembre au Parc (défaite 2-0) parce que chaque match est différent, explique Gabriel dans un entretien accordé au Parisien. Un match de Ligue des champions, ou presque. Le PSG est une grande équipe, dotée d’excellents joueurs. Je pense que Paris va aller en finale de Coupe d’Europe cette année. Mais on a aussi énormément de joueurs qui peuvent faire la différence et faire mal au PSG.“