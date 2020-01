Gaetano Castrovilli dans le viseur du PSG (Sky Italia)

Alors que le mercato d’hiver a ouvert ses portes il y a quelques jours, le directeur sportif du PSG – Leonardo – travaille également sur le prochain mercato estival. Outre le dossier Mauro Icardi, dont l’option d’achat de 70M€ pourrait être levée, le club de la capitale chercherait également à recruter au poste de milieu de terrain. En plus de Sandro Tonali, le PSG viserait une autre révélation de la Serie A. En effet, selon les informations de Sky Sport Italia, le club de la capitale serait intéressé par le milieu relayeur de la Fiorentina, Gaetano Castrovilli (23 ans).

Sous contrat avec la Viola jusqu’en 2024, l’international italien (1 sélection) est la seule satisfaction de la décevante saison du club italien. Le natif de Canosa di Puglia a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matches de championnat. Pour sa première saison en Serie A (il a été prêté deux ans à US Cremonese en Serie B), Gaetano Castrovilli est devenu un élément indiscutable du onze de La Viola Gigliati avec 17 titularisations en 18 journées de Serie A. Mais la concurrence sera rude pour obtenir les services de ce milieu relayeur. En effet, toujours selon Sky Italia, la Juventus et l’Inter Milan seraient les principaux concurrents du PSG dans ce dossier.

Sky Italia annonce que le PSG regarde avec attention Castrovilli (Fiorentina). Milieu relayeur de 23 ans a sa première saison en Série À. Course, qualité et buts…déjà sélectionné par Roberto Mancini et considéré une des révélations du championnat. — Simone Rovera (@SimoneRovera) January 10, 2020

Statistiques 2019-2020 de Gaetano Castrovilli (Fiorentina)