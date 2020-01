Galtier : “En France, le PSG manque de concurrents”

Avant le choc contre le PSG, Europe 1 avait mis Christophe Galtier face à des auditeurs. La radio diffuse ce dimanche l’entretien. L’entraîneur du LOSC y réaffirme que le manque de cadors en Ligue 1 est un souci pour le PSG qui lutte afin d’être au sommet de l’Europe. Un commentaire qui lance bien l’affiche du soir à Pierre-Mauroy.

“Je crois vraiment que Paris peut gagner la Ligue des champions. Ils ont de joueurs de très haut niveau, avec Neymar, Mbappé, Di Maria… Il y a un potentiel offensif très élevé, a expliqué le technicien. Est-ce que le fait que le PSG manque d’adversité tous les week-ends est un handicap ? Je l’ai dit la saison dernière, j’en suis convaincu. Quand vous avez dans le même championnat le Barça et le Real, le Bayern et le Borussia, Manchester City, Chelsea, Liverpool , ou encore la Juventus avec l’Inter et d’autres grands… En France, Paris manque de concurrents. Ça leur permettrait sans doute d’être plus performant dans les grands rendez-vous.”