Galtier : “Le PSG de la fin de saison dernière n’est pas celui d’aujourd’hui”

Ce dimanche à 21h (Canal Plus), la 21ème journée de Ligue 1 se clôturera par le choc entre le LOSC et le PSG. Dauphin du club de la capitale la saison passée, les Dogues (5e avec 31 points) connaissent des résultats irréguliers depuis le début de l’exercice 2019-2020. Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Lille – Christophe Galtier – a été interrogé sur la prochaine rencontre face au leader de Ligue 1. Et selon lui, les Nordistes feront face à un PSG différent de celui de la fin de saison passée lorsque les Parisiens s’étaient lourdement inclinés au Stade Pierre Mauroy (1-5).

“Sur un match, tout est envisageable. Quand nous avons eu le bonheur de l’emporter contre le PSG la saison dernière, personne ne pensait qu’il y aurait ce genre de match. Les effectifs ont changé. Le PSG de la fin de saison dernière n’est pas celui d’aujourd’hui (…) Ils ont 4 joueurs extraordinaires devant (Neymar, Mbappé, Di María et Icardi, ndlr). On va devoir aller là où ils ne nous attendent pas. Il y a toujours une obligation de résultat. Le championnat est très important pour le club et le projet. On se doit d’être performants, il y a 3 points en jeu (…) C’est dommage que le PSG n’ait pas de concurrence. L’an dernier, plusieurs équipes ont fait des exploits contre eux. Cette année, le PSG va vouloir tout gagner. En Ligue 1, il peut y avoir des surprises. Ils se sont déjà inclinés cette saison.”

Le coach du LOSC a également confirmé que la quasi totalité de son effectif était à sa disposition pour cette rencontre, à l’exception de l’ancien Parisien – Timothy Weah – et Saad Agouzoul. “Dimanche, j’aurai quasiment à disposition tout l’effectif, hormis Saad et Timothy, qui reviennent au fur et à mesure. On va jouer avec notre philosophie de jeu. Nous avons nos repères dans ce système.”