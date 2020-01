Garétier : “La gestion du cas Neymar est évidemment prioritaire”

Le quatuor offensif titulaire du PSG a un nom désormais : les “Quatre Fantastiques”. Depuis plusieurs matches, l’association Neymar-Mbappé-Icardi-Di Maria envoie du rêve. Et la grande question est de savoir si la réalité va rattraper le PSG s’il se montre très offensif en Ligue des champions. Quoi qu’in en soit, le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier est convaincu par cette animation à quatre attaquants. Mais il demande à Thomas Tuchel de protéger Neymar pour qu’il ne se blesse pas… Mais comment l’envisager puisqu’il n’a pas été question de blessures musculaires mais de fractures au pied droit ?

“Parle-t-on trop des Quatre Fantastiques ? Non, on n’en parle pas trop parce qu’à chaque sortie on les voit s’améliorer ensemble dans la complicité. Je me rappelle des réserves de Thomas Tuchel, il avait peur que son équipe soit déséquilibrée, qu’elle défende mal. Mais déjà si vous commencez par bien attaquer en faisant les bons choix, c’est beaucoup plus facile en marquant à chaque fois 5 ou 6 buts, a commente le journaliste sur Canal Plus Sport. Contre Linas-Montlhéry, il y avait une très belle équipe du PSG, avec des Sarabia, Herrera, Cavani, Paredes… ce sont des joueurs qui ont leur place en Ligue des champions ou dans un match à Monaco mercredi prochain. La gestion du cas Neymar est évidemment prioritaire. Les deux années précédentes c’est à cette époque qu’il s’est blessé au pied. Comme il a l’équipe pour se passer de lui, Tuchel peut le faire de temps en temps.”