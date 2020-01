Georges : “Je pense que Cavani a envie de partir”

Le cas Edinson Cavani est, à l’heure actuelle, le sujet qui fait le plus parler alors que le mercato hivernal est en cours et que le joueur aurait des envies d’ailleurs. Relayé à une place de remplaçant, derrière le chirurgical Mauro Icardi, le Matador se voit courtiser avec ardeur par l’Atlético Madrid. Pourtant, le PSG n’entendrait absolument pas vendre son élément, en fin de contrat dans six mois, dès cet hiver alors même que les différentes échéances vont s’enchaîner de plus en plus intensément.

Une situation délicate qu’a tenté d’analyser Laura Georges, ancienne joueuse parisienne qui officie désormais comme consultante, sur le plateau de L’Expresso Late.

“Cavani est un joueur fidèle. Même quand il a été dans des situations compliquées, il a toujours montré un visage positif et il a toujours fait les efforts. Là, c’est un peu plus compliqué. De partout, on entend parler des Quatre Fantastiques. Il joue beaucoup moins. Je pense qu’il a envie de partir. Forcément, s’il sent que le club le retient… Il doit ce dire que cela doit être donnant-donnant avec le PSG”, a expliqué Laura Georges au micro de beIN SPORTS.