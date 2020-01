Gérard Lopez ne digère pas l’arbitrage du LOSC-PSG

Gérard Lopez, président du LOSC, n’a pas accepté l’arbitrage de Monsieur Amaury Delerue (Ligue d’Aquitaine), selon lui décisif dans le scénario et le score (0-2) de la rencontre face au PSG. Il rejoint en cela son entraîneur, Christophe Galtier, ouvertement consterné par les décisions du corps arbitral hier.

“Il y a deux buts effectivement un peu étranges. Sur le premier, pour moi et pour d’autres, il y a une faute d’anti-jeu de Neymar. Bon ça continue et juste derrière il met le but. Et sur le deuxième il y carrément faute sur Ikoné. Il faut revenir sur l’action et on ne le fait pas. Le règlement, il est ce qu’il est. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Un match comme celui-là mériterait un arbitrage à la hauteur des équipes qui jouent”, a commenté le président du LOSC en zone presse. “Il n’y pas de honte à perdre contre le PSG. Ce qui est dommage, c’est de perdre comme ça. Une équipe comme le PSG n’a pas besoin d’aide pour essayer de gagner ses matches. Il y avait un beau match ! Après c’est vrai qu’on n’a pas été décisif devant. On n’a pas su mettre les occasions. Mais la qualité est là, je ne suis pas inquiet.”