Geyoro : “Marseille c’est toujours un match particulier”

Demain après-midi (15h45), les Féminines du PSG vont jouer un nouveau Classico. Buteuse lors de la large victoire à l’aller (0-5), Grace Geyoro explique que ses coéquipières et elle savent qu’elles seront attendues dans cette deuxième partie de saison.

“Nous nous sommes bien préparées, ce match est important, aussi parce que c’est le premier match de championnat de l’année civile. Marseille c’est toujours un match particulier, on attendait cette rencontre avec impatience, qui se déroulera devant nos supporters“, commente la milieu de terrain en conférence de presse dans des propos relayés par PSG.fr. Nous serons très attendues dans cette deuxième partie de saison, les matches seront tous difficiles, Bordeaux et Montpellier nous suivent. Nous savons que nous n’avons plus le droit à l’erreur, il faut prouver notre qualité à chaque match et réaliser de grandes performances à chaque fois.”