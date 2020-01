Glacier, peintre, pêcheur… Neymar s’affiche dans une nouvelle publicité pour QNB

Neymar fait partie des têtes d’affiches du Paris Saint-Germain en France et à l’international. Malgré ses quelques déboires, le Brésilien reste une immense star médiatique qui possède de nombreux fans à travers le monde. Parmi les sponsors du PSG, on retrouve la banque Qatar National Bank et qui est l’ambassadeur de la marque ? Un certain… Neymar Jr.

Dans une publicité hilarante pour la société qatarie, on retrouve le joueur parisien grimé en glacier, peintre ou encore en pêcheur.

Vous pouvez découvrir le spot publicitaire de QNB ci-dessous :