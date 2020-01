Grimandi : “Je ne vois pas l’intérêt pour Arsenal de prendre Kurzawa”

En perdition depuis plusieurs saisons, on a du mal à apercevoir le talentueux latéral de l’époque de Monaco ou de celle des débuts sous la tunique du PSG quand on voit désormais évoluer Layvin Kurzawa sur les terrains de football. Pourtant, il se pourrait bien que le natif de Fréjus parvienne à s’offrir un nouveau challenge alléchant, les rumeurs l’envoyant à Arsenal devenant de plus en plus concrètes. Un hypothétique recrutement des Gunners que ne comprend pas Gilles Grimandi, ancien recruteur d’Arsenal, comme celui-ci l’a expliqué sur le plateau du Late Football Club.

“Est-ce que j’aurais recruté Kurzawa ? Non. Je l’ai suivi à Monaco, je pense que c’est un garçon qui a de la qualité, c’est un garçon qui a certainement le potentiel pour être l’un des meilleurs à son poste, mais malheureusement il y a des manques. Je ne le vois pas progresser, je ne vois pas en lui un garçon qui a envie d’aller chercher le très haut niveau. Pour Arsenal, il n’est pas dans le profil du projet du club. Il y a des jeunes qui arrivent derrière, il a un certain âge aujourd’hui., je ne vois pas l’intérêt pour Arsenal de prendre Kurzawa.”