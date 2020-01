Gueye : “Depuis le match face au Real Madrid, j’essaye de bosser pour retrouver ce niveau”

Arrivé lors du mercato estival 2019 en provenance d’Everton, Idrissa Gueye – sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 – a impressionné lors de ses débuts avec le maillot parisien avec comme point culminant sa prestation XXL face au Real Madrid en Ligue des champions (victoire du PSG 3-0). Mais depuis quelques mois, l’international sénégalais est en difficulté. Surtout, le milieu de parisien a subi deux blessures depuis le début de l’exercice 2019-2020, une rareté pour l’ancien Lillois (seulement deux blessures avant son arrivée au PSG). Invité de l’émission Team Duga sur RMC Sport, Idrissa Gueye a déclaré qu’il travaillait pour retrouver le niveau affiché face aux Madrilènes en septembre dernier.

“Depuis le match du Real Madrid, les gens ont vu de quoi j’étais capable et à quel niveau je pouvais monter mon jeu. Donc forcément, je suis plus attendu et depuis ce match-là, j’essaye de bosser pour retrouver mon niveau. Après, il y a eu les blessures qui m’ont freiné. Peut-être qu’avec la CAN, il y a eu un peu de fatigue, il n’y a pas eu de préparation. Mais on ne se trouve pas d’excuses, on essaye de bosser, rester concentré et d’aider l’équipe du mieux possible.”

Dans cet entretien, le Sénégalais de 30 ans est également revenu sur le passage en 4-4-2 de l’équipe parisienne en mettant en avant les efforts défensifs réalisés par les attaquants parisiens. “Une prise de conscience des efforts défensifs ? Oui, tout le monde le sent. Ça se voit pendant les matches. Ils font les efforts défensivement. Du coup ça aide beaucoup l’équipe parce qu’on sait qu’offensivement ils sont capables de faire la différence à tout moment. Ils le font très bien et tout le monde voit que ça marche très bien pour l’équipe. On espère qu’ils vont continuer comme ça et monter en puissance.”