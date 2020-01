Gueye présent dans le XI des meilleurs joueurs africains de l’année

Ce mardi soir avait lieu la cérémonie pour élire le meilleur joueur africain de l’année 2019. Et le trophée a été remis à Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des Clubs avec les Reds. Lors de cette cérémonie, le onze africain de l’année a également été dévoilé. Et Idrissa Gueye figure dans ce dernier. Un ancien Parisien est également présent dans ce onze, Serge Aurier.

Le XI des meilleurs africains de l’année 2019 : Onana- Aurier, Matip, Koulibaly, Hakimi-Ziyech, Gueye, Mahrez-Salah, Aubameyang, Mané