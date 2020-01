Gueye : “Sarabia, c’est l’exemple à suivre”

Idrissa Gueye a été très en dessous de ses standards habituels ce soir lors de la victoire du PSG contre Lorient en 16es de finale de Coupe de France (0-1). Le milieu de terrain à tenu à rendre hommage à Pablo Sarabia, seul buteur de ce match.

“C’était un vrai match piège, c’est souvent comme ça en Coupe de France. Mais on a su tenir le coup, et marquer ce but qui nous permet de gagner ce match. Le but de Pablo ? ça montre que tout le monde est concerné, qu’on a l’effectif qu’il faut pour pouvoir faire tourner. Pablo, c’est l’exemple à suivre. À chaque fois que le coach fait appel à lui, il fait le maximum pour faire gagner l’équipe“, salue Gueye pour PSG.fr.