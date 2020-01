Haaland, déjà 5 buts en 59 minutes avec Dortmund !

Dix buts marqués en deux matches de Bundesliga depuis la reprise, le prochain adversaire européen du PSG (18 février et 11 mars), le Borussia Dortmund, est décidément une machine offensive bien huilée. Et le jeune buteur norvégien Erling Haaland s’y est immédiatement adapté. Après une victoire à Augsburg (5-3), le BVB a fait plier Cologne 5-1. La recrue de 19 ans, en ne disputant que les vingt-cinq dernières minutes du match à domicile, a inscrit un doublé (77e et 87e minute). Ce qui fait déjà 5 buts en 59 minutes de jeu sous son nouveau maillot ! Incroyable record dans le championnat allemand. De quoi réjouir les 81.365 spectateurs présents. Raphaël Guerreiro (1ere minute), Marco Reus (29e) et Jadon Sancho (48e) avaient frappé d’abord. Le PSG est prévenu même s’il aura aussi pu remarquer que les multiples pertes de balles du BVB et les longs ballons dans le dos des défenseurs étaient intéressants.

Le XI du BVB : Bürki – Piszczek, Akanji, Hummels – Hakimi, Witsel, Brandt, Guerreiro – T.Hazard (Haaland 65e), Reus (Dahoud 80e), Sancho (Reyna 88e).