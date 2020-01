Handball – Mikkel Hansen élu joueur du mois de décembre

Intraitable sur sa première partie de saison, la section handball du Paris Saint-Germain a réalisé un sans-faute en Lidl Starligue : 13 succès en autant de parties. Et un homme a été l’artisan majeur de ce superbe bilan, Mikkel Hansen.

Déjà élu meilleur joueur de Lidl Starligue pour le mois de novembre, Mikkel Hansen s’est offert une nouvelle distinction mais pour le mois de décembre. En effet, ce sont les supporters franciliens qui ont voté, Mikky a été désigné meilleur joueur rouge et bleu ! C’est le PSG, via son site officiel, qui a annoncé ce résultat. Il faut dire qu’avec 38 buts à son compteur durant le dernier mois de l’année, le Danois a pesé très lourd dans la dynamique positive du club parisien. Mikkel Hansen, avec 46% des suffrages, devance Nicola Karabatic (27%) et Dylan Nahi (11%).