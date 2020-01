Handball – Quatre Parisiens avec la France pour l’Euro 2020

Ce début de mois de janvier sera marqué par le Championnat d’Europe 2020 de Handball (10 au 26 janvier). Une compétition co-organisée par la Norvège, la Suède et l’Autriche. Ce lundi, l’entraîneur des Experts – Didier Dinart – a convoqué un groupe élargi de 18 joueurs (qu’il faudra réduire à 16 avant le premier match). Une liste dans laquelle figure quatre joueurs cadres du PSG Handball : Luc Abalo, Nedim Remili, Nikola Karabatic et Vincent Gérard. Blessé à la main droite, Luka Karabatic est logiquement absent de cette liste. À noter la présence de trois futurs joueurs des Rouge et Bleu : Elohim Prandi, Mathieu Grébille et Yann Genty.

Les Bleus débuteront la compétition le vendredi 10 janvier face au Portugal dans le cadre de la 1ère journée du groupe D. Ils affronteront par la suite la Norvège (12 janvier) puis la Bosnie-Herzégovine (14 janvier).