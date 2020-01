Herrera : “Je suis très optimiste pour les prochains mois”

Ander Herrera était titulaire ce soir lors de la victoire du PSG sur Pau en huitièmes de finale de Coupe de France (0-2). Pour Le Parisien, le milieu de terrain espagnol estime que son équipe a de plus en plus de confiance.

“On a confiance. On a beaucoup de joueurs prêts pour aider, beaucoup de possibilités, différents systèmes. Tout le monde est très motivé pour aller gagner le plus de titres possible. Thilo (Kehrer) n’a pas joué pendant longtemps et il a été très bon. Pablo (Sarabia) est là pour marquer des buts. Choupo c’est la même chose. Mauro (Icardi) a joué avec beaucoup d’humilité. On doit continuer comme ça. Je suis très optimiste pour les prochains mois.”

Il est également revenu sur son cas personnel. “Je me sens très bien après les deux blessures que j’ai eues en première partie de saison. Je suis ici pour donner des possibilités au coach. Quand vous jouez au PSG vous ne pouvez pas être égoïste.”